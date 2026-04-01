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Coahuila

Talleres artísticos en San Buenaventura durante Semana Santa

El programa busca fomentar la convivencia social y el desarrollo de habilidades creativas.

Por Staff / La Voz - 01 abril, 2026 - 05:19 p.m.
Talleres artísticos en San Buenaventura durante Semana Santa
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      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Desde la Dirección de Educación y Cultura, el profesor Juan José Rivera Franco, junto a maestros artísticos, continúan acercando a las colonias de San Buenaventura espacios de expresión cultural y recreativa, fortaleciendo el desarrollo comunitario y la participación ciudadana.

      Con el respaldo del alcalde Javier Flores Rodríguez y la regidora Luisa García, se implementa este programa durante el periodo de Semana Santa, llevando actividades directamente a las colonias del municipio, especialmente dirigidas a niñas, niños y público en general.

       

      El objetivo principal es fomentar el desarrollo de habilidades creativas, promover la sana convivencia social y brindar alternativas positivas para el aprovechamiento del tiempo libre.

      En la colonia 16 de Abril se llevaron a cabo diversas actividades culturales y artísticas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes participaron activamente en talleres impartidos por maestros de la Casa de la Cultura.

       

      Entre los talleres ofrecidos destacan:

      · Pintura

      · Manualidades

      · Dibujo

      · Canto

      · Guitarra

      · Baile

       

      Estas acciones reflejan el compromiso de la actual administración por impulsar la cultura y el arte como herramientas de transformación social, acercando oportunidades de aprendizaje y recreación a todos los sectores de la población.

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