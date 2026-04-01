Talleres artísticos en San Buenaventura durante Semana Santa

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Desde la Dirección de Educación y Cultura, el profesor Juan José Rivera Franco, junto a maestros artísticos, continúan acercando a las colonias de San Buenaventura espacios de expresión cultural y recreativa, fortaleciendo el desarrollo comunitario y la participación ciudadana.
Con el respaldo del alcalde Javier Flores Rodríguez y la regidora Luisa García, se implementa este programa durante el periodo de Semana Santa, llevando actividades directamente a las colonias del municipio, especialmente dirigidas a niñas, niños y público en general.
El objetivo principal es fomentar el desarrollo de habilidades creativas, promover la sana convivencia social y brindar alternativas positivas para el aprovechamiento del tiempo libre.
En la colonia 16 de Abril se llevaron a cabo diversas actividades culturales y artísticas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes participaron activamente en talleres impartidos por maestros de la Casa de la Cultura.
Entre los talleres ofrecidos destacan:
· Pintura
· Manualidades
· Dibujo
· Canto
· Guitarra
· Baile
Estas acciones reflejan el compromiso de la actual administración por impulsar la cultura y el arte como herramientas de transformación social, acercando oportunidades de aprendizaje y recreación a todos los sectores de la población.