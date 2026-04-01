Talleres artísticos en San Buenaventura durante Semana Santa

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Desde la Dirección de Educación y Cultura, el profesor Juan José Rivera Franco, junto a maestros artísticos, continúan acercando a las colonias de San Buenaventura espacios de expresión cultural y recreativa, fortaleciendo el desarrollo comunitario y la participación ciudadana.

Con el respaldo del alcalde Javier Flores Rodríguez y la regidora Luisa García, se implementa este programa durante el periodo de Semana Santa, llevando actividades directamente a las colonias del municipio, especialmente dirigidas a niñas, niños y público en general.

El objetivo principal es fomentar el desarrollo de habilidades creativas, promover la sana convivencia social y brindar alternativas positivas para el aprovechamiento del tiempo libre.

En la colonia 16 de Abril se llevaron a cabo diversas actividades culturales y artísticas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes participaron activamente en talleres impartidos por maestros de la Casa de la Cultura.

Entre los talleres ofrecidos destacan:

· Pintura

· Manualidades

· Dibujo

· Canto

· Guitarra

· Baile

Estas acciones reflejan el compromiso de la actual administración por impulsar la cultura y el arte como herramientas de transformación social, acercando oportunidades de aprendizaje y recreación a todos los sectores de la población.