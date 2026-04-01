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Coahuila

Sari Pérez Cantú llama a la reflexión en Semana Santa: Frontera

Las corporaciones de Seguridad Pública y Protección Civil estarán en coordinación para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Por Staff / La Voz - 01 abril, 2026 - 06:24 p.m.
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      FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú hizo un llamado a las y los fronterenses a vivir esta Semana Santa como un tiempo de reflexión, unión familiar y responsabilidad, destacando la importancia de reconectar con los valores que fortalecen a la comunidad. La presidenta municipal señaló que estos días representan mucho más que un periodo de descanso, ya que invitan a hacer una pausa, valorar lo verdaderamente importante y fortalecer los lazos familiares y sociales que dan sentido a la vida en comunidad.

       

      Asimismo, exhortó a la ciudadanía a disfrutar este periodo con prudencia, especialmente a quienes salen de viaje, haciendo un llamado a tomar precauciones y priorizar siempre la seguridad propia y de sus familias. Sari Pérez destacó que, durante esta temporada, las corporaciones de Seguridad Pública, Protección Civil y Vialidad se mantienen en coordinación permanente, trabajando con disciplina y compromiso para brindar atención oportuna y garantizar la tranquilidad de la población y de quienes visitan el municipio.

       

      Finalmente, invitó a vivir estos días con respeto, armonía y sentido humano, promoviendo la convivencia y el cuidado mutuo, con el objetivo de lograr un saldo blanco y seguir construyendo una comunidad unida, que avanza con orden y rumbo.

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