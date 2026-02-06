Contactanos
Coahuila

Sari Pérez apoya a adultos mayores en Frontera: visita a la Rondalla Rielera

Los grupos culturales de adultos mayores en Frontera se preparan para presentaciones en el Día del Amor y la Amistad.

Por Staff / La Voz - 06 febrero, 2026 - 05:34 p.m.
      FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de las acciones para fortalecer la convivencia y el reconocimiento a las personas adultas mayores, la alcaldesa Sari Pérez Cantú visitó a los integrantes de la Rondalla "Rielera" y del grupo de Poesía Coral "Renacer" del DIF Municipal, durante uno de sus ensayos.

      Acompañada por la directora del DIF Frontera, Karen Cadena, la presidenta municipal escuchó las interpretaciones musicales y poéticas del grupo, integrado por alrededor de 25 adultos mayores, quienes se preparan para presentaciones culturales programadas en fechas próximas, entre ellas las actividades del Día del Amor y la Amistad.

      Durante el encuentro, Sari Pérez reconoció la disciplina, el entusiasmo y el compromiso de las y los integrantes, subrayando que su participación activa es ejemplo de cómo el arte, la convivencia y la organización fortalecen el tejido social y enriquecen la vida comunitaria de Frontera.

       

      Los grupos, dirigidos por el profesor Luis de Alba, participan de manera constante en eventos culturales, encuentros estatales y actividades del Adulto Mayor, representando al municipio y promoviendo valores como la unión, el respeto y la participación social.

      La alcaldesa reiteró que para su administración es prioritario impulsar espacios donde las personas adultas mayores se mantengan activas, visibles y reconocidas, y refrendó el compromiso del Gobierno Municipal y del DIF Frontera de seguir apoyando programas que fortalezcan la convivencia, la cultura y la participación de este sector de la población.

