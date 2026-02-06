PRONNIF Frontera refuerza atención a menores en riesgo familiar

FRONTERA, COAHUILA.- La subprocuradora de la PRONNIF en Frontera, Norma Leija, informó que las colonias con mayor incidencia en casos relacionados con omisión de cuidados hacia menores son la colonia Borja, Zona Centro, ejido 8 de Enero y Occidental, donde se han reforzado las acciones de atención y seguimiento en coordinación con distintas corporaciones.

Explicó que trabajan de manera conjunta con Seguridad Pública como primer respondiente, ya que son los elementos quienes tienen el primer acercamiento con las familias, detectan situaciones de riesgo y canalizan los casos ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para su atención correspondiente. "Se ha detectado que se han vulnerado los derechos de los menores de edad principalmente en el entorno familiar, siendo los propios padres quienes incurren en omisión de cuidados, y en su mayoría se trata de personas de entre 28 y 35 años", señaló la funcionaria.

Agregó que en la mayoría de los casos se logra llegar a acuerdos para que los menores sean enviados de manera provisional con familias de apoyo mientras se desarrolla la investigación para determinar quiénes pueden hacerse responsables del cuidado de los niños. Indicó que paralelamente los padres inician procesos psicoterapéuticos en el Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) de Frontera, con la finalidad de trabajar en la reintegración familiar y garantizar entornos más seguros para los menores.

Norma Leija reiteró que el objetivo principal es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, priorizando su bienestar y buscando soluciones que permitan la reconstrucción del núcleo familiar bajo condiciones adecuadas.