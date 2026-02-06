Daños en kiosco de Frontera: Protección Civil toma medidas preventivas

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Protección Civil de Frontera delimitó el kiosco de la plaza principal luego de detectar daños en el techo provocados por la humedad, lo que ha generado la caída de pedazos de concreto y representa un riesgo para los ciudadanos que transitan por el lugar.

El titular de la dependencia, Abraham Palacios Cedillo, exhortó a la población a extremar precauciones y respetar las áreas acordonadas, mientras se realizan las gestiones necesarias para rehabilitar la estructura. Señaló que ya se mantiene coordinación con Servicios Primarios y Obras Públicas para evaluar los daños y comenzar las reparaciones correspondientes, ya que la acumulación de agua en la parte superior ha debilitado el material, por lo que será necesaria la intervención de albañiles especializados.

En otro tema, el funcionario informó que como parte de las acciones preventivas en la ciudad, se atendieron reportes en la calle Progreso y Renacimiento, donde se procedió a retirar una estructura que ya presentaba deterioro considerable. Además, varios negocios de la zona acataron las recomendaciones emitidas por Protección Civil para reducir riesgos.

Palacios Cedillo añadió que también se recibieron reportes sobre estructuras dañadas en dos jardines de niños, por lo que personal de la dependencia acudirá la próxima semana a realizar inspecciones y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente.