Víctor Leija retoma proyectos en ejidos de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, informó que durante el mes de febrero se retomarán diversos proyectos en los ejidos del municipio que habían quedado en el abandono por la pasada administración, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias del área rural.

El edil señaló que recientemente realizaron recorridos por distintas comunidades para escuchar de primera mano las necesidades más urgentes de la población, entre ellas la rehabilitación de caminos rurales, el desazolve de tanques de agua para garantizar una buena captación y mantenerlos limpios tanto para el consumo animal como para las actividades cotidianas.

Indicó que entre las acciones contempladas se encuentra la construcción de un aula de preparatoria en el ejido El Venado, además de obras en plazas públicas destinadas a la recreación familiar que habían quedado pendientes en administraciones anteriores.

Asimismo, mencionó que en el ejido El Oso se realizará un levantamiento para evaluar la solicitud de fosas sépticas y la rehabilitación del ducto por donde baja el agua del cerro, el cual es utilizado para labores de siembra, por lo que se analizarán los costos para apoyar a los productores.

Agregó que también se contempla el desazolve del tanque de noria en La Vega, así como trabajos similares en el ejido Lucio Blanco, mientras que en la comunidad de Las Morenas se llevarán a cabo acciones de rehabilitación de caminos rurales.

Víctor Leija Vega reiteró que su administración busca atender de manera directa las necesidades de las comunidades ejidales, priorizando obras básicas que permitan mejorar el acceso al agua, la movilidad y los espacios públicos para el bienestar de las familias.