El Tecnológico de Múzquiz abre la carrera de Ingeniería Industrial

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz anunció que ya cuentan con la apertura de la carrera académica de Ingeniería Industrial, expresó el director, Santos Eduardo de la Garza García.

Con esta nueva opción se busca ampliar la oferta educativa y responder a las necesidades de formación profesional de todos los jóvenes en la Región Carbonífera.

La promoción de la carrera iniciará el próximo 26 de febrero, con la visita a una preparatoria de la localidad. Posteriormente, recorrerán distintos planteles educativos de la región para dar a conocer los beneficios y oportunidades que ofrece el Tecnológico, con el propósito de atraer a más jóvenes que deseen continuar sus estudios superiores.

Precisó que quienes trabajan durante las mañanas tendrán la posibilidad de cursar la carrera en el turno vespertino, lo que representa una alternativa flexible para estudiantes y todas aquellas personas que buscan combinar sus actividades laborales con la formación académica.

Actualmente, el Tecnológico de Múzquiz cuenta con una matrícula cercana a los 400 alumnos y ofrece cuatro programas vigentes: Ingeniería Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), enfocada en el diseño y gestión de sistemas informáticos, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial.

De igual forma, informó el entrevistado que, la institución se mantiene a la espera de la autorización de nuevas carreras para ampliar el abanico de posibilidades estudiantiles.

Con 16 años de trayectoria en el Pueblo Mágico de Múzquiz, el Tecnológico ha formado a más de 300 profesionistas egresados, consolidándose como una de las instituciones académicas más importantes de la región.

Su reto, señalaron las autoridades, es seguir posicionándose entre las mejores opciones educativas, ofreciendo calidad y pertinencia en sus programas para el desarrollo de la juventud.