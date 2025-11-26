Alcalde de San Buenaventura encabeza Feria del Buen Trato en primaria

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó la Feria del Buen Trato realizada en la Escuela Primaria Dr. Ruperto del Valle, donde se llevaron a cabo actividades educativas, preventivas y recreativas dirigidas a las y los alumnos con el objetivo de fortalecer una cultura de respeto, convivencia armónica y prevención de la violencia.

En esta jornada participaron diversas instituciones municipales, entre ellas la Instancia Municipal de la Mujer, Seguridad Pública, PRONNIF, Protección Civil, Educación y Cultura, y el Departamento de Deportes. Cada una instaló una estación temática que los estudiantes recorrieron en lapsos de aproximadamente 15 minutos, donde realizaron dinámicas sobre valores, autocuidado, igualdad, seguridad y buen trato.

Durante el evento, la Casa de la Cultura presentó un cuento interactivo que promovió la participación de las niñas y los niños a través de actividades lúdicas y formativas. Asimismo, elementos de Protección Civil ofrecieron una demostración sobre el uso adecuado del extintor y las acciones básicas para responder ante un conato de incendio, despertando gran interés entre los asistentes por su relevancia preventiva.

La directora del plantel, Profa. Marcela Danira Castillo Martínez, y la subdirectora, Profa. Mariela Larisa Romo Pérez, agradecieron al Ayuntamiento por acercar estas actividades a la comunidad educativa y destacaron la importancia de continuar promoviendo entornos seguros y respetuosos para el desarrollo integral del alumnado.