Capacitación en primeros auxilios: Protección Civil de Ramos Arizpe inicia programa

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Con el objetivo de que se conozcan las prácticas correctas para actuar ante situaciones de emergencia tanto en el hogar como en su área de trabajo, elementos de Protección Civil del municipio brindaron una capacitación en primeros auxilios a trabajadores de la presidencia municipal.

¿Qué se abordó en la capacitación?

Durante la sesión se abordaron temas como evaluación primaria y secundaria, control de hemorragias, manejo de lesiones, atención básica en emergencias, maniobra de Heimlich y reanimación cardiopulmonar en adultos y menores. También realizaron prácticas con simuladores para reforzar lo aprendido.

¿Cuál es el objetivo de esta capacitación?

De acuerdo con Protección Civil, este tipo de ejercicios busca fortalecer la capacidad de respuesta del personal y contribuir a que la comunidad esté mejor preparada frente a cualquier eventualidad.

Por su parte, la dependencia adelantó que este es el inicio de un programa que se prevé ampliar a más personas dentro del municipio.