Jóvenes ejidatarios del Instituto 8 de Enero logran ingreso a la universidad en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El Instituto 8 de Enero celebró su segundo aniversario con una serie de actividades deportivas, culturales y de concientización, destacando además que el cien por ciento de los egresados ha logrado un lugar en la universidad y el incremento en la matrícula proveniente de los ejidos de Frontera.

La directora del plantel, Eloísa Treviño Olalde, destacó que durante este tiempo al frente de la institución se ha trabajado en la promoción educativa entre los jóvenes ejidatarios con el objetivo de que continúen sus estudios.

"Todos han aprobado su examen de admisión para seguir en alguna escuela o facultad de la Universidad Autónoma de Coahuila; la totalidad de los que presentaron quedaron en la universidad. Es lo más importante, el logro académico", afirmó.

El año pasado egresaron 35 alumnos, todos residentes de los ejidos, y la actual generación, aseguró la directora, mantiene un buen desempeño escolar. Además, el instituto ha impulsado el talento en actividades extracurriculares, como el ajedrez, donde los jóvenes han mostrado un desempeño destacado.

Como parte de la celebración por estos dos años de trayectoria, se llevó a cabo una carrera 2K en la que participaron estudiantes del propio plantel, de la Secundaria Técnica 60, así como personal administrativo. También se realizó un zumbatón, una charla de concientización sobre el cáncer de mama y diversas actividades artísticas.

Treviño Olalde subrayó que el aniversario no solo representa un festejo, sino la consolidación de un proyecto educativo que ha logrado abrir espacios para los jóvenes de los ejidos, brindándoles herramientas para su futuro académico y profesional.