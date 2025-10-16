Trabajos Nocturnos de Limpieza Mejoran Seguridad en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, lleva a cabo trabajos de limpieza profunda en diferentes banquetas del Centro Historico de la ciudad.

El objetivo principal es brindar zonas peatonales seguras y limpias para las y los ciudadanos que visitan a diario el primer cuadro de la ciudad, refirió Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro.

Mencionó que para estos trabajos se hace uso de la máquina karcher para limpieza profunda que fue donada a la Administración Municipal por el empresario Álvaro Morales y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

Con el apoyo de personal de la Dirección de Servicios Públicos se realizaron las labores de limpieza en las banquetas de la calle de Aldama en su tramo de Xicoténcatl a Manuel Acuña.

Además, se intervino la calle de Nicolás Bravo de Juan Antonio de la Fuente a Múzquiz.

Roberto Rojas Oyervides mencionó que la máquina karcher con traila cuenta con una hidrolavadora de agua tratada caliente para facilitar la limpieza profunda de las banquetas.

Señaló que los trabajos se llevan a cabo en horario nocturno, a fin de aprovechar el poco tráfico peatonal, además del cierre de los negocios que se ubican en esta zona.

El director de Distrito Centro informó que en los próximos días se trabajara en la limpieza de banquetas en las calles Victoria de Obregón a Allende; y Manuel Pérez Treviño de Allende a Manuel Acuña.

"La instrucción del alcalde Javier Díaz es mantener estos trabajos de limpieza de manera permanente durante toda la administración, con calendarizaciones mensuales", dijo.