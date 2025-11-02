Sigue atractiva la Ruta Recreativa

SALTILLO, COAHUILA.- La Ruta Recreativa de este domingo ofreció, como de costumbre, diversas actividades que fueron aprovechadas por las familias que acudieron en busca de un sitio de recreación y activación física.

Gracias a la coordinación de diferentes dependencias municipales, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, es posible el desarrollo de este paseo dominical.

En esta ocasión la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de diferentes agrupamientos, realizó acciones de proximidad con el objetivo de fortalecer los lazos de colaboración con la población, lo que contribuye a mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras de México.

Además, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo con diferentes servicios gratuitos para la ciudadanía, entre los cuales están la detección de diabetes e hipertensión, así como orientación en nutrición.

Asimismo, para promover el cuidado responsable por parte de los propietarios, se ofreció vacunación antirrábica y desparasitación a las mascotas.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a las familias para que acudan todos los domingos a la Ruta Recreativa, sobre el bulevar Venustiano Carranza, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.