Lesiona pierna a motociclista tras embestirlo

SALTILLO, COAHUILA.- Un fuerte accidente vial registrado la mañana de este domingo en la colonia Guayulera, al oriente de Saltillo, dejó como saldo un motociclista gravemente herido y una mujer detenida.

De acuerdo con testigos, la conductora de una camioneta Chevrolet Blazer blanca circulaba por la calle Francisco Coss con dirección al oriente.

Al llegar al cruce con Ignacio Altamirano, ignoró la señal de alto e impactó violentamente a un motociclista que transitaba de sur a norte.

El lesionado fue identificado como José de Jesús "N", de 36 años, quien recibió un fuerte golpe en la pierna izquierda y no pudo levantarse tras la colisión. Vecinos del sector grabaron el momento del accidente y alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladaron al hombre al Hospital General de Saltillo, donde se le practicaron estudios para descartar fracturas o lesiones de mayor gravedad.

Por su parte, la presunta responsable fue asegurada por elementos de Tránsito Municipal y llevada a las celdas preventivas.

La autoridad abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas, mientras se busca un acuerdo de reparación o el pago de los gastos médicos del afectado.