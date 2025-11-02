Sacuden volcaduras a Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La madrugada de este domingo se convirtió en una de las más movidas para los cuerpos de rescate y tránsito en Saltillo. En un lapso de apenas 5 horas, tres vehículos terminaron volcados en diferentes vialidades, dejando daños materiales y un fuerte llamado a la prudencia.

El primer incidente se registró alrededor de las 02:30 horas sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia Villas del Camino Real. El conductor de un Chevrolet Sonic perdió el control y se impactó contra el camellón central, provocando que la unidad diera varias volteretas antes de detenerse con las llantas hacia arriba.

De acuerdo con testigos, el responsable logró salir del vehículo y abandonó la escena a bordo de otro auto que lo seguía. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y ordenar el retiro del automóvil, que quedó con severos daños.

Minutos después, cerca de las 04:30 horas, otro conductor terminó con su vehículo volcado sobre el distribuidor vial "El Sarape", luego de perder el control al tomar una curva a exceso de velocidad.

El automóvil Mazda quedó atravesado sobre el puente vehicular, lo que obligó a cerrar la circulación por varios minutos. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al joven conductor, quien milagrosamente resultó solo con golpes leves.

Además, Bomberos acudieron al lugar tras reportarse un conato de incendio en el vehículo, que lograron controlar antes de que se extendiera.

El tercer accidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas en el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Morelos. Una camioneta GMC se estrelló contra el muro de contención y terminó volcada sobre el carril de alta velocidad.

El conductor salió ileso y fue auxiliado por automovilistas que presenciaron el percance. La unidad fue remolcada al corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los daños y sanciones correspondientes.