Exigen cambios en juzgados familiares

SALTILLO, COAHUILA.- Con pancartas y mensajes dirigidos a sus hijos, un grupo de padres llevó a cabo una manifestación pacífica este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo.

Los participantes exigieron mejoras en los procedimientos que se llevan a cabo en los juzgados familiares, así como una actuación más justa y transparente por parte de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Alrededor de 40 personas respondieron a la convocatoria, portando mensajes como “Papá presente, hijos felices” y “Soy papá, no criminal”, con los que buscan visibilizar lo que consideran un trato desigual hacia los padres en casos de custodia.

Entre los asistentes se encontraban integrantes del colectivo “Padres por la Verdad”, surgido en agosto tras una protesta frente a las instalaciones de la Pronnif. Durante la movilización, algunos compartieron casos personales que, aseguran, reflejan fallas en los criterios de las autoridades encargadas de resolver los conflictos familiares.

Uno de los participantes, Jaime Rivera, ha encabezado desde hace meses denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la actuación de funcionarios de la Pronnif, señalando que las decisiones en su caso no tomaron en cuenta las opiniones ni el bienestar de su hija.

Los manifestantes advirtieron que continuarán alzando la voz hasta que se apliquen cambios reales en la forma en que se desarrollan los juicios familiares y las intervenciones institucionales. “No buscamos privilegios, sino justicia para poder ver a nuestros hijos”, expresaron algunos de ellos durante la protesta.