Cirugías cardiacas benefician a niños en 'Latiendo con Amor'

SALTILLO, COAHUILA.- Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, acompañó a las cinco niñas y niños que fueron beneficiados con procedimientos quirúrgicos para corregir sus padecimientos cardíacos, como parte de la iniciativa "Latiendo con Amor".

Luly López agradeció el respaldo del alcalde Javier Díaz González y a todos los que se sumaron para hacer posible las operaciones en donde se hospitalizaron en el Hospital Materno Infantil y los procedimientos se realizaron en la sala de hemodinamia del hospital general Saltillo, con ello darles una nueva oportunidad con una mejor calidad de vida.

"Llevamos a cabo con mucha esperanza nuestra primera jornada de cirugías cardiacas Latiendo con Amor. Esta iniciativa es la prueba de que cuando unimos fuerzas empresas, sociedad civil e instituciones gubernamentales podemos transformar la realidad de muchas familias", expresó.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo mencionó que la iniciativa "Latiendo con Amor" tiene como objetivo ofrecer atención médica integral, segura y gratuita a niñas, niños y adolescentes con enfermedades cardiovasculares, mediante un equipo multidisciplinario especializado.

"Quiero agradecer a quienes hicieron posible este latido de esperanza para darles una nueva oportunidad a nuestros 5 valientes: al doctor Mauricio Cortés, a la familia Arizpe Ortega, al club Halcones y a las asociaciones ARHCOS y la Asociación de Ayuda a Niños en Estado Crítico A.B.P (ADANEC)", dijo.

Ailany Scarlett Aguilar Guerrero de 7 meses de edad, Jesús Alberto Nicolás Santiago de 7 años y Ariadne Isabella Gallegos Olmedo de 6 años, fueron intervenidos con un cateterismo cardiaco. Mientras que Victoria Janine Calzada Rodríguez de 12 años y Alejandra Guadalupe Esquivel Alvizo de 16 años con una ablación para destruir pequeñas áreas de tejido en el corazón que causan ritmos cardíacos anormalmente rápidos.

Las intervenciones se llevaron a cabo el día viernes 24 de octubre y el sábado 25 de octubre fueron dados de alta sin ninguna complicación, para seguir las indicaciones médicas y monitoreo constante.

Luly López Naranjo destacó que seguirán trabajando por la salud y el bienestar de las familias, demostrando que cuando se unen corazones solidarios y con amor, todo es posible.

Durante las visitas, Luly López estuvo acompañada por Raúl Rodríguez Sánchez, subsecretario de Atención de Salud y Manuel Aguilar Rodríguez, director de tercer nivel de atención, ambos de la Secretaría de Salud; así como Rocío Alemán González, subdirectora del Hospital Materno Infantil T.V.; Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo; la doctora Karina Flores, parte del equipo médico de la Asociación de Ayuda a Niños en Estado Crítico A.B.P (ADANEC); Norma Hernández Vela, coordinadora de campañas ADENEC en el estado de Coahuila; y Gloria Leticia Flores Ríos, directora de Salud del DIF Saltillo.