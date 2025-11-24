Desfile navideño y concurso de nacimientos destacan en Frontera este diciembre

FRONTERA; COAH.-El municipio de Frontera se prepara para recibir la temporada navideña con una serie de actividades que iniciarán este 2 de diciembre, fecha en la que se realizará el tradicional encendido del pino gigante en la plaza principal, informó Jaime Salvador Delgado Quirino, director de Arte y Cultura.

Quirino detalló que ya comenzaron a llegar los adornos y la decoración que cubrirá tanto la Presidencia Municipal como la plaza, un espacio que —dijo— se ha caracterizado en esta administración por su iluminación y colorido durante las festividades decembrinas.

El encendido del pino se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde, acompañado de un festival navideño con la participación de jóvenes y niños de diferentes grupos artísticos. "Queremos que toda la región venga a acompañarnos; la plaza estará muy bonita, muy iluminada, como la gente ya la reconoce", señaló.

Entre las actividades programadas para el mes, Quirino adelantó que:

11 de diciembre: una empresa refresquera realizará su desfile navideño por las principales calles del municipio, con la participación de las direcciones de Arte y Cultura, Logística y Eventos, y Educación. La caravana culminará en la plaza principal con un festival infantil y entrega de sorpresas.

16 de diciembre: se llevará a cabo el Desfile Navideño de Jardines de Niños, que partirá de la plaza principal y concluirá en La Lagunita, también con presentación artística para los pequeños.

Concurso de nacimientos: el municipio lanzará una convocatoria dirigida a las familias que mantienen la tradición de colocar nacimiento en casa. Las inscripciones serán en la oficina de Arte y Cultura y la premiación se realizará el 22 de diciembre.

El director destacó que diciembre será un mes con mucha actividad, convivencia y participación ciudadana. Agradeció la confianza de la alcaldesa Sari Pérez Cantú y el acompañamiento de la comunidad durante todo el año.

"Cerramos muy contentos. La gente siempre estuvo pendiente de las actividades culturales, y este mes emblemático nos une más como familias y como municipio", expresó.