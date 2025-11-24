Estado de salud de niño herido en accidente escolar en Sacramento

SACRAMENTO, COAH.– Este martes se confirmó que el niño de primer grado que sufrió un accidente en la primaria Emiliano Zertuche continúa estable y bajo observación médica, informó el director de Servicios Educativos en la Región Desierto, Miguel Hernández Álvarez.

De acuerdo con el reporte actualizado, al menor se le suturó la herida en la cabeza —recibió dos puntadas— y los estudios iniciales descartaron fracturas o lesiones internas. El niño permanece consciente, orientado y sin signos de alarma.

Los familiares informaron a la autoridad educativa que el menor fue valorado nuevamente esta mañana y solo se le realizará un estudio adicional para confirmar que no existan secuelas por el golpe. Este último procedimiento se realiza únicamente como medida preventiva.

"Él está bien, está estable. Ya fue revisado, ya se atendió la herida y únicamente falta el estudio para descartar cualquier cosa más profunda", señaló Hernández Álvarez.

El funcionario reiteró que los protocolos escolares se activaron correctamente desde el momento del accidente, ocurrido durante el receso cuando el niño chocó accidentalmente con otro alumno y cayó golpeándose la cabeza con una banqueta.

La Secretaría de Educación mantiene comunicación con la familia y con la escuela para dar seguimiento a la evolución del menor.