Yesica Sifuentes asegura pago de aguinaldos en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- El Ayuntamiento de Castaños tiene asegurado el recurso para cumplir con el pago de aguinaldos a los cerca de 280 trabajadores municipales, prestación que será entregada durante la primera semana de diciembre.

La alcaldesa Yesica Sifuentes señaló que desde semanas atrás se revisó la disponibilidad presupuestal con el área de Tesorería, a fin de garantizar que la administración cuente con la liquidez necesaria para cumplir con este pago.

"Ya con anticipación lo estuvimos viendo con el departamento de Tesorería para poder hacer la derrama".

Indicó que son alrededor de 280 empleados los que se verán beneficiados con el pago de dicha prestación, misma que superará los 35 días de salario conforme a lo establecido para el municipio.

La alcaldesa no precisó el monto total a erogar, únicamente mencionó que esto depende del salario individual de cada trabajador, y dijo que el pago se realizará para la primera semana de diciembre.

La alcaldesa reiteró que la administración municipal se encuentra preparada para realizar el pago en los tiempos previstos y sin afectar otras áreas operativas.

La dispersión de aguinaldos representa una de las obligaciones financieras más importantes del cierre de año para los municipios, que además de cumplir con lo establecido en la ley, se busca que el recurso fortalezca la derrama económica local esta temporada decembrina.