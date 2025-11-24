Frontera recibe 141 aparatos ortopédicos y 192 becas ADETI

FRONTERA, COAHUILA.- Frontera fue sede de la entrega regional de 141 aparatos ortopédicos, así como de 192 becas ADETI y siete prótesis mamarias, en un evento organizado por el DIF Coahuila y realizado en el gimnasio municipal Rodolfo Luna Torres. Autoridades estatales y municipales se reunieron para entregar estos apoyos a familias y beneficiarios de toda la Región Centro.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, quien destacó el compromiso del gobierno estatal con las personas que requieren apoyo para mejorar su movilidad y autonomía. A su lado, como anfitriona del evento, estuvo la alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, quien reiteró la importancia de impulsar acciones que favorezcan la inclusión y respondan a necesidades reales de la población.

También participaron alcaldesas, alcaldes, presidentas y presidentes honorarios del DIF de distintos municipios, entre ellos la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, acompañada por la directora del organismo, Karen Cadena Briceño, quienes resaltaron la relevancia de que Frontera funja como punto de encuentro regional para entregar estos apoyos esenciales.

Durante la jornada se distribuyeron sillas de ruedas, muletas, bastones, sillas de baño, equipos especializados, así como sillas para personas con parálisis cerebral infantil y de adulto, herramientas que permitirán mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y fortalecer su independencia.

Con esta entrega, Frontera reafirma su papel como un municipio solidario, cercano y dispuesto a encabezar esfuerzos regionales que impacten positivamente y de manera inclusiva a quienes más lo necesitan. La participación de las autoridades y de las familias beneficiadas refleja un trabajo coordinado que impulsa una comunidad más humana, accesible y unida con orden y rumbo.