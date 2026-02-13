Sari Pérez Cantú visita centro comunitario en Frontera para adultos mayores

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú visitó el Centro Comunitario de la colonia La Sierrita para convivir con las personas adultas mayores que participan en las actividades organizadas por el DIF Frontera, reiterando el compromiso de su administración con una atención cercana y constante a este sector de la población.

Actualmente, este espacio atiende a un padrón de 22 personas adultas mayores que participan de manera regular en actividades recreativas, culturales y de integración, consolidándose como un punto de encuentro activo en la colonia.

Durante el recorrido, la Presidenta Municipal saludó personalmente a las y los adultos mayores presentes mientras desarrollaban manualidades, dinámicas de baile y juegos tradicionales, actividades que están orientadas a fomentar la convivencia, la activación física y la participación social. La visita coincidió con el "día de alimentos", lo que permitió compartir un momento de diálogo directo en un ambiente cordial.

Asimismo, se destacó que el Centro Comunitario también funciona como sede de brigadas de salud y consultas médicas los días martes, fortaleciendo la atención preventiva y facilitando el acceso a servicios básicos para quienes acuden de manera regular.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú señaló que fortalecer estos espacios es una forma de reconocer la trayectoria y la aportación de las personas adultas mayores a la comunidad. Reiteró que el Gobierno Municipal y el DIF Frontera continúan trabajando en equipo para ofrecer lugares dignos, activos y seguros que promuevan la convivencia y refuercen el tejido social en cada colonia.