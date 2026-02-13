DIF Coahuila lanza campaña Pañatón 2026: Diego Siller invita a donar

FRONTERA, COAHUILA.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Coahuila, bajo la coordinación de Diego Siller, titular regional de la zona Centro-Desierto, anunció formalmente el inicio de la campaña "Pañatón 2026", para atender una de las necesidades más sensibles y constantes en la población vulnerable del estado: el acceso a artículos de higiene personal.

Durante la presentación oficial, Siller destacó que la campaña se realiza en estrecha colaboración con las presidencias y direcciones de los 12 sistemas DIF municipales que integran la región. El funcionario subrayó que la carencia de este recurso afecta a diversos sectores, por lo que la colecta está enfocada en recaudar suministros para recién nacidos, bebés y adultos mayores, garantizando así una cobertura integral para las familias que enfrentan mayores dificultades económicas.

Uno de los objetivos primordiales para este año es superar la cifra alcanzada en la edición anterior, la cual logró reunir entre 800 y 900 paquetes de pañales. Para asegurar la efectividad de la ayuda, el coordinador regional hizo un llamado enfático a que los donativos consistan exclusivamente en paquetes nuevos y cerrados, priorizando en todo momento la higiene y el bienestar de los beneficiarios finales.

Finalmente, Diego Siller extendió una invitación abierta no solo a los ciudadanos, sino también al sector empresarial para que se sumen como aliados estratégicos, ya sea mediante donaciones directas o la organización de actividades para recaudar fondos. Informó que cada una de las instalaciones de los DIF municipales funcionará como centro de acopio, facilitando así que la ayuda llegue de manera transparente y eficiente a los rincones donde más se necesita.