Sergio Velázquez presenta su informe legislativo

SABINAS, COAH.- El diputado Sergio Velázquez Vázquez presentó su segundo informe legislativo, destacando los logros y avances en materia de seguridad, justicia, fortalecimiento de los municipios y salud. En el evento, estuvo acompañado por el presidente del comité ejecutivo estatal del PRI, Carlos Robles Lostanau, y el representante del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, Jesús María Montemayor Garza, secretario de desarrollo rural.

Durante su informe, Velázquez Vázquez destacó la implementación de la oficialía digital de partes, que digitaliza el congreso y facilita la presentación de trámites e iniciativas. También se realizaron reformas constitucionales en materia de rendición de cuentas y procesos electorales, y se llevó a cabo una depuración histórica del marco jurídico estatal, abrogando leyes obsoletas.

En materia de seguridad y justicia, se reformaron el código municipal para crear juzgados cívicos y fortalecer la prevención del delito y, se reformaron el código penal de Coahuila para proteger mejor a niñas, niños y adolescentes, y sancionar con mayor severidad el abandono de personas lesionadas. También se crearon normas contra incendios y se reformaron leyes ambientales y de protección civil.

En cuanto al fortalecimiento de los municipios, se reformaron el código municipal para promover la instalación de oficinas de gestoría y acercar trámites y servicios a comunidades alejadas, y garantizar mayor probabilidad y paridad en las condiciones de los ayuntamientos y mejorar la gobernanza local.

El diputado Velázquez Vázquez agradeció a su familia, a su equipo de trabajo y a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional por su apoyo y confianza. De manera especial, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su liderazgo y compromiso con el estado de Coahuila.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi familia, que ha sido mi roca y mi inspiración en este camino. A mi equipo de trabajo, que ha trabajado incansablemente para lograr estos resultados. A los militantes y simpatizantes del PRI, que han creído en mí y en nuestro proyecto. Y de manera especial, al gobernador Manolo Jiménez Salinas, por su visión y liderazgo para transformar Coahuila", dijo Velázquez Vázquez.

Compromiso con la comunidad

El diputado Velázquez Vázquez destacó que estos logros son el resultado del diálogo, la inclusión y la realidad social del estado, y que se continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de los coahuilenses.