José María Montemayor entrega apoyos agropecuarios en Coahuila

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer al sector agropecuario de la región Centro, la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila realizó la entrega de ejemplares de mejoramiento genético y diversos apoyos correspondientes a programas de concurrencia dirigidos a productores locales.

Fue alrededor de las 10:00 de la mañana cuando el titular de la dependencia, José María Montemayor, acudió al municipio para encabezar el evento, donde sostuvo un encuentro con autoridades municipales y representantes del sector ganadero.

En la reunión participó un representante del alcalde Víctor Leija Vega, así como el presidente municipal de Sierra Mojada y la alcaldesa de Ocampo, además de productores pecuarios de distintos puntos de la región. Las autoridades destacaron que estas acciones representan un impulso directo al sector agropecuario, ya que buscan fortalecer la calidad del hato ganadero mediante la incorporación de genética superior, lo que permitirá mejorar la productividad y competitividad de los productores locales.

Durante la jornada también se hizo entrega de trailas, bebederos, cercas y diversos equipamientos como parte de los programas de concurrencia, cuyo propósito es dotar a los trabajadores del campo de herramientas necesarias para optimizar sus actividades diarias. Finalmente, se reiteró que este tipo de apoyos busca consolidar el desarrollo rural en la región Centro, promoviendo mejores condiciones para el crecimiento económico y la sostenibilidad del campo coahuilense.