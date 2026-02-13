Yesica Sifuentes inaugura el Mercadito de San Valentín en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con la intención de promover la economía local y resaltar la creatividad y el talento de las mujeres castañenses, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora inauguró el "Mercadito de San Valentín", una iniciativa que busca fortalecer la economía de las y los emprendedores del municipio.

El evento se llevó a cabo en la explanada de la plaza principal de Castaños, donde la Presidenta Municipal estuvo acompañada por integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y decenas de ciudadanos que se dieron cita para respaldar esta actividad dedicada al impulso del comercio local.

En su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la excelente respuesta por parte de las emprendedoras de Castaños, quienes aprovecharon este espacio para ofertar sus productos y dar a conocer su trabajo.

"Es muy inspirador ver a tantas mujeres talentosas mostrando su creatividad, su pasión y, sobre todo, sus ganas de salir adelante, plasmadas en artículos como repostería, bisutería, arreglos con globos, dulces y una amplia variedad de productos", destacó la edil.

Durante un recorrido por cada uno de los stands, la Presidenta Municipal saludó personalmente a las y los emprendedores, a quienes expresó su reconocimiento por el esfuerzo y trabajo que realizan día con día para sacar adelante a sus familias y contribuir al desarrollo económico del municipio.

Por segundo año consecutivo, el "Mercadito de San Valentín" brindó a las emprendedoras un espacio completamente gratuito, permitiéndoles mostrar su talento, creatividad y ofertar sus productos en un entorno accesible y de convivencia familiar.

Para finalizar, Sifuentes Zamora señaló que este tipo de actividades continuarán realizándose en otras festividades, ya que permiten aprovechar la derrama económica y fomentar el consumo de productos locales.

"Refrendamos nuestro compromiso con la promoción del talento de las emprendedoras y el fortalecimiento de la economía familiar, impulsando iniciativas que generan bienestar y desarrollo para la comunidad", finalizó.