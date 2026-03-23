Candidatas a Reina y Flor Más Bella del Ejido 2026 se presentan en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– En un ambiente lleno de tradición, alegría y orgullo por sus raíces, el municipio de San Buenaventura dio inicio a sus actividades patronales con la presentación oficial de las candidatas a Reina y Flor Más Bella del Ejido 2026, evento que reunió a autoridades, familias y habitantes de las distintas comunidades rurales.

El Domingo cultural inició con bailables folclóricos del Ballet Coahuitl, así como la Misa al Santo Patrono San Buenaventura donde se dirigió un cálido mensaje a los feligreses, destacando la importancia de preservar las costumbres y enaltecer la belleza, talento y carisma de las jóvenes sambonenses, quienes representan el espíritu y la identidad de la localidad y sus ejidos.

Durante el evento se contó con la distinguida presencia del alcalde, Lic. Jesús Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa, Niria Isabel Ayala, presidenta honoraria del DIF, así como de la actual soberana S.G.M. Andrea Stephania Gavia I, la princesa Valeria, la duquesa Anel y la Flor del Ejido Danna, quienes engalanaron la noche con su presencia.

Asimismo, se reconoció el trabajo del Comité Central de la Feria 2026, encabezado por la presidenta C.P. Bertha Luz Flores Moreno, junto con su equipo, Secretaria María Guadalupe Ibarra y tesorero Jesús Rodríguez quienes han sumado esfuerzos para la organización de estas festividades con apoyo del Comité Pro-Reinado, integrado por la Profra. Nelva Liliana Villarreal Rivera y su equipo colaborador.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de las señoritas que en su mensaje expusieron cada proyecto a trabajar demostrando su belleza, seguridad y orgullo por representar a su comunidad.

En su mensaje, la presidenta del Comité Central resaltó el compromiso de trabajar en el fortalecimiento y rescate de las tradiciones, invitando a la ciudadanía a ser parte activa de estas celebraciones.

Por su parte, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez y su esposa agradecieron a la comunidad sambonense por su participación y unidad, destacando que estas festividades, rumbo al 14 de julio, son resultado del trabajo conjunto entre autoridades y sociedad.

La noche concluyó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo, seguido de la presentación musical de Jesús Garza, Clave Norte y La Descarga Colombiana, quienes pusieron a bailar a los asistentes, marcando así el arranque oficial de unas fiestas llenas de tradición y convivencia familiar.