Actividades recreativas para niños en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de brindar a niñas y niños una experiencia formativa y recreativa en espacios representativos del municipio, se llevó a cabo un recorrido dirigido a participantes del concurso "Ponle color a tus derechos", como parte de una actividad impulsada por PRONNIF.

Durante la jornada, las y los participantes tuvieron la oportunidad de conocer algunos de los principales atractivos turísticos de Cuatro Ciénegas, lo que les permitió fortalecer la convivencia, ampliar su conocimiento sobre su entorno y reforzar el ejercicio de sus derechos en un ambiente dinámico y de aprendizaje.

Este tipo de actividades reflejan la importancia de generar espacios que fomenten el desarrollo integral de la niñez, promoviendo valores, identidad y participación desde temprana edad. La realización de este recorrido fue posible gracias a la suma de esfuerzos de quienes colaboraron en su organización.

Ante esto, el Alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas al señalar que invertir en la niñez es apostar por el presente y el futuro del municipio.

"Para nuestro gobierno es fundamental generar espacios donde nuestras niñas y niños puedan aprender, convivir y desarrollar sus capacidades. Estas actividades no solo les brindan conocimiento, sino que fortalecen valores, identidad y sentido de pertenencia", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó la importancia de que desde temprana edad las nuevas generaciones conozcan y valoren los sitios turísticos y representativos del municipio, especialmente al tratarse de un Pueblo Mágico.

"Conocer la riqueza natural, histórica y cultural de Cuatro Ciénegas permite que nuestras niñas y niños se sientan orgullosos de su tierra, la cuiden y se conviertan en promotores de su grandeza. Es así como fortalecemos nuestras raíces y fomentamos el amor por nuestra comunidad", añadió.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso con el bienestar de la niñez, impulsando iniciativas que contribuyen a su formación, desarrollo y crecimiento integral.