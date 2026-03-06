Castaños conmemora el Día Internacional de la Mujer con un zumbatón y lazos humanos

CASTAÑOS, COAHUILA.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo diversas actividades orientadas a promover la reflexión, la unión y el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las mujeres dentro de la sociedad.

Siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, la Instancia de la Mujer organizó un zumbatón en el que participaron mujeres de la comunidad, fomentando la activación física, la convivencia y el fortalecimiento de los lazos entre las asistentes.

Como parte de las actividades simbólicas de esta conmemoración, también se realizó la formación de un lazo humano, así como la plasmación de manos en una lona, acciones que representaron la unión, el respeto y el compromiso de seguir avanzando en la construcción de una sociedad más equitativa.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de conmemorar esta fecha no solo como un acto simbólico, sino como una oportunidad para reflexionar sobre los avances y los retos que aún existen en materia de igualdad.

"Estas acciones nos permiten recordar la importancia de reconocer el valor, la lucha y las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. También son una oportunidad para crear conciencia, reflexionar y seguir trabajando unidos para construir un entorno con más respeto, igualdad y oportunidades para todas", expresó la edil.

Para finalizar, la Presidenta Municipal de Castaños reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que promuevan el respeto a los derechos de las mujeres, así como su participación activa en la vida social, económica y comunitaria del municipio.