Frontera: empresas cumplen con normativas tras inspección

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de los protocolos de seguridad ambiental en el municipio, el Departamento de Ecología y Medio Ambiente realizó una inspección en las empresas instaladas en la localidad.

El director de la dependencia, Alejandro Sánchez, informó que estas visitas forman parte de una serie de inspecciones generales que se aplican a distintas empresas para supervisar su correcto funcionamiento, especialmente en el manejo de residuos sólidos, residuos tóxicos y aguas residuales generadas en sus procesos productivos.

Durante las revisiones se constató que las empresas cuentan con la clasificación adecuada de basura y que los desechos tóxicos son canalizados a una empresa autorizada para su disposición final. Asimismo, se verificó que cuenten con planta tratadora que permite reciclar el agua utilizada en sus procesos, reutilizándola posteriormente para riego de áreas verdes.

Alejandro Sánchez explicó que estas inspecciones también buscan generar una comunicación directa con el sector empresarial, promoviendo que las compañías mantengan su regulación vigente ante el municipio, ya que de ello depende su licencia ambiental y su correcto funcionamiento dentro del marco normativo.

Finalmente, se informó que las supervisiones continuarán de manera permanente como parte de las disposiciones de la alcaldesa Sari Pérez Cantú para preservar el medio ambiente. En caso de detectarse irregularidades, primero se emiten observaciones con plazos de corrección; de persistir anomalías graves, se aplican las sanciones correspondientes conforme al reglamento municipal, priorizando siempre la protección del medio ambiente.