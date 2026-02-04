DIF Municipal de Castaños organiza actividades recreativas para adultos mayores

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso con el bienestar y la atención integral de los sectores vulnerables, el Gobierno Municipal de Castaños, a través del Sistema DIF Municipal, continúa impulsando actividades de convivencia y esparcimiento dirigidas a las y los adultos mayores, fortaleciendo los lazos de integración y atención a este importante sector de la población.

Estas acciones forman parte de una de las prioridades de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien ha reiterado que el DIF es un pilar fundamental para brindar acompañamiento, cercanía y apoyo a quienes más lo necesitan.

Durante los encuentros, las y los adultos mayores participan en diversas actividades recreativas y juegos, además de compartir un refrigerio en un ambiente de alegría, respeto y compañerismo, promoviendo la integración social, el esparcimiento y una mejor calidad de vida.

Al respecto, la Presidenta Municipal destacó que la convivencia de los adultos mayores es una experiencia enriquecedora y una oportunidad para reconocer su valor y aportación a la comunidad.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que su administración continuará trabajando de la mano con el DIF Municipal para ofrecer espacios dignos de encuentro, donde las y los adultos mayores se sientan escuchados, valorados y acompañados, refrendando el compromiso de su gobierno con la atención cercana y humana a los sectores más vulnerables de Castaños.