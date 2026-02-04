Sari Pérez Cantú supervisa electrificación en la colonia Nueva Occidental de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte del trabajo cercano en las colonias y del seguimiento puntual a las obras que se ejecutan en el municipio, la alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó una visita de supervisión a los trabajos de electrificación en la colonia Nueva Occidental, específicamente en la calle Oaxaca, con el propósito de verificar el avance y la correcta ejecución de esta obra prioritaria para las familias del sector.

Durante el recorrido, acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, se informó que el proyecto contempló la instalación de siete postes, así como líneas de alta y media tensión. Esta última fase es fundamental, ya que permitirá a la Comisión Federal de Electricidad llevar a cabo la colocación de la cablería necesaria para el suministro formal de energía eléctrica a las viviendas.

Asimismo, se detalló la colocación de 14 mufas especiales, cada una con su base de concreto, las cuales quedan listas para que la CFE realice posteriormente la instalación de los medidores correspondientes. Con ello, el sistema queda preparado para brindar un servicio eléctrico seguro, regular y conforme a la normatividad vigente.

La obra beneficia de manera directa a 25 familias, quienes durante años carecieron de un servicio eléctrico adecuado. Durante la supervisión, la alcaldesa escuchó de primera mano los comentarios e inquietudes de las y los vecinos, reafirmando su compromiso de atender las necesidades reales de cada colonia.

Habitantes de la Nueva Occidental agradecieron la presencia de la alcaldesa y la pronta atención a su solicitud, reconociendo que la electrificación representa un avance importante para la seguridad, el orden y el desarrollo de sus hogares.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Frontera continúa respondiendo con hechos y manteniendo una gestión cercana a la ciudadanía.