DIF Frontera ofrece apoyo emocional a menores en riesgo

FRONTERA, COAHUILA.- Diversas escuelas de Ciudad Frontera han canalizado a niños y adolescentes a la Pronnif debido a problemas emocionales graves derivados de situaciones familiares, informó Norma Leija, quien detalló que algunos casos han requerido atención especializada e incluso han sido enviados con psiquiatras para su valoración.

Explicó que se han recibido reportes desde nivel preescolar, primaria y secundaria, en los que las instituciones educativas detectan posibles vulneraciones a los derechos de los menores y activan la ruta de actuación correspondiente. Hemos recibido casos desde preescolar, primaria o secundaria, situaciones en donde ellos nos canalizan algún niño o adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos; nos completan la ruta de actuación y nos integran su expediente para hacerlo llegar y darle seguimiento, señaló.

Indicó que, tras recibir los casos, se trabaja de manera inmediata con las psicólogas adscritas al DIF Frontera para elaborar los informes necesarios y brindar la atención psicológica que los menores requieren. Posteriormente, se canaliza al Centro de Atención Integral para la Familia (CAIF) Frontera con el objetivo de que el tratamiento incluya también a los familiares.

Asimismo, explicó que dependiendo de la situación, algunos casos son derivados a otras dependencias o especialistas para continuar con el proceso terapéutico, incluyendo atención psiquiátrica cuando así lo amerita el diagnóstico, con la finalidad de brindar un acompañamiento integral y garantizar el bienestar emocional de los menores.