Contactanos
Coahuila

DIF Frontera ofrece apoyo emocional a menores en riesgo

El tratamiento incluye atención a familiares, garantizando un acompañamiento integral para el bienestar emocional de los menores.

Por Azucena Tenorio - 04 febrero, 2026 - 06:58 p.m.
DIF Frontera ofrece apoyo emocional a menores en riesgo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      FRONTERA, COAHUILA.- Diversas escuelas de Ciudad Frontera han canalizado a niños y adolescentes a la Pronnif debido a problemas emocionales graves derivados de situaciones familiares, informó Norma Leija, quien detalló que algunos casos han requerido atención especializada e incluso han sido enviados con psiquiatras para su valoración.

      Explicó que se han recibido reportes desde nivel preescolar, primaria y secundaria, en los que las instituciones educativas detectan posibles vulneraciones a los derechos de los menores y activan la ruta de actuación correspondiente. Hemos recibido casos desde preescolar, primaria o secundaria, situaciones en donde ellos nos canalizan algún niño o adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos; nos completan la ruta de actuación y nos integran su expediente para hacerlo llegar y darle seguimiento, señaló.

      Indicó que, tras recibir los casos, se trabaja de manera inmediata con las psicólogas adscritas al DIF Frontera para elaborar los informes necesarios y brindar la atención psicológica que los menores requieren. Posteriormente, se canaliza al Centro de Atención Integral para la Familia (CAIF) Frontera con el objetivo de que el tratamiento incluya también a los familiares.

      Asimismo, explicó que dependiendo de la situación, algunos casos son derivados a otras dependencias o especialistas para continuar con el proceso terapéutico, incluyendo atención psiquiátrica cuando así lo amerita el diagnóstico, con la finalidad de brindar un acompañamiento integral y garantizar el bienestar emocional de los menores.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados