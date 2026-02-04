Instancia de la Mujer en Frontera busca reconocer a mujeres destacadas

FRONTERA, COAHUILA.- La Instancia de la Mujer en Frontera inició la búsqueda de mujeres con historias de vida destacadas para reconocer su labor, acciones e impacto positivo en la comunidad, por lo que la población ya puede proponer a familiares o conocidas directamente en las oficinas del DIF ubicadas en la colonia Borja.

La directora de la dependencia, Valeria González, informó que durante este mes se lanzará de manera oficial la convocatoria con el objetivo de visibilizar a mujeres que inspiren a otras personas, a quienes se les realizará un mural y un video como parte del reconocimiento público a su trayectoria y ejemplo dentro de la sociedad.

"Es para todas las mujeres, si son políticas, amas de casa o emprendedoras; estamos buscando a quienes inspiren a las demás personas, para que la misma población dé a conocer si conoce a una mujer con una gran historia y luego nosotros visitarlas", expresó.

La funcionaria señaló que no existe un límite en el número de propuestas que puedan presentarse, ya que la intención es abrir el espacio a todas aquellas mujeres que, con su esfuerzo y dedicación, han marcado la diferencia en su entorno.

Asimismo, destacó la importancia de empoderar a las mujeres y reconocer el valor que tienen dentro de la sociedad, sobre todo en el marco de una fecha significativa como el 8 de marzo, donde se busca resaltar sus aportaciones y fortalecer su visibilidad dentro del municipio.