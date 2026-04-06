Maxion Inmagusa inicia pago de utilidades a trabajadores en Castaños

Castaños, Coahuila.- Este lunes comenzó el pago de utilidades para los trabajadores sindicalizados de la empresa Maxion Inmagusa, donde los montos entregados alcanzan hasta los 20 mil pesos, dependiendo del rango y antigüedad de cada empleado, de acuerdo con información recabada entre los propios obreros.

Desde temprana hora, trabajadores comenzaron a recibir el depósito correspondiente a esta prestación anual, generando expectativa entre la base sindicalizada, ya que el monto varía según el puesto que desempeñan y el tiempo laborado dentro de la planta. Algunos empleados señalaron que el pago representa un alivio económico importante para sus familias, sobre todo ante los gastos cotidianos y compromisos acumulados.

Sin embargo, mientras el personal sindicalizado ya comenzó a recibir este beneficio, los trabajadores de confianza aún no han obtenido el pago de utilidades, situación que ha generado incertidumbre entre ese sector de la plantilla laboral. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial cuándo podría concretarse la dispersión para este grupo de empleados.

El reparto de utilidades es una prestación esperada año con año por los trabajadores, al representar una compensación derivada de las ganancias generadas por la empresa. En el caso de Maxion Inmagusa, el inicio de los pagos a sindicalizados fue recibido de manera positiva, aunque persiste la expectativa entre el personal de confianza, que continúa a la espera de que la empresa defina la fecha para cumplir con esta obligación laboral.