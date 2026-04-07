Agradecen guerreras incansables apoyo de asociación de mujeres abogadas

SABINAS, COAHUILA.- El grupo Guerreras Incansables expresó su agradecimiento público por el apoyo recibido por parte de la AMA (Asociación de Mujeres Abogadas), destacando el beneficio otorgado a sus integrantes consistente en brasieres ortopédicos.

En voz de la señora Tomasa Leija Ríos, las integrantes del colectivo señalaron que este respaldo fue posible gracias a la gestión realizada por la Fundación Bravitos de Corazón, a quienes también reconocieron por su compromiso social y constante disposición para ayudar a quienes más lo necesitan.

Las beneficiarias subrayaron la importancia de este tipo de acciones solidarias, que fortalecen la unión entre organizaciones y contribuyen de manera directa al bienestar de las personas en situación vulnerable.

Importancia del apoyo recibido

Asimismo, destacaron que el trabajo coordinado entre asociaciones civiles permite ampliar el alcance de los apoyos y generar un impacto positivo en la comunidad.

Guerreras Incansables reiteró su gratitud tanto a la Asociación de Mujeres Abogadas como a la Fundación Bravitos de Corazón, resaltando el valor de la empatía y el compromiso social.

Un gesto de solidaridad

Finalmente, el grupo reconoció este gesto como una muestra de solidaridad que impulsa a continuar trabajando en favor de quienes enfrentan distintas adversidades, fortaleciendo así el tejido social en Sabinas.