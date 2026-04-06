Incertidumbre en AHMSA Monclova por falta de respuesta sobre venta

A pesar de que la Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) informó desde el pasado 31 de marzo que presentó ante el juzgado la nueva propuesta para la venta de ambas empresas, hasta ahora la jueza del concurso mercantil no ha emitido una respuesta pública sobre ese planteamiento, lo que mantiene la incertidumbre entre trabajadores, acreedores y demás partes interesadas, que siguen a la espera de una definición sobre el futuro de la acerera.

El propio comunicado difundido por la Sindicatura, a cargo del licenciado Víctor Manuel Aguilera Gómez, señaló que la propuesta fue presentada "en tiempo y forma" bajo el esquema de unidad productiva, y que sería una vez que la jueza emitiera la resolución correspondiente cuando se darían a conocer los términos, bases y condiciones del procedimiento. Sin embargo, han pasado varios días desde ese anuncio sin que en los acuerdos recientes del expediente se observe todavía un pronunciamiento directo sobre ese tema, lo que ha generado más dudas que certezas en torno al proceso.

Lejos de despejar el panorama, el más reciente acuerdo judicial conocido fija ahora una diligencia de inspección para el próximo 27 de abril dentro de las instalaciones de AHMSA, lo que en los hechos prolonga aún más los tiempos del concurso mercantil. Para muchos de los involucrados, esta nueva fecha representa otro compás de espera en un proceso que ya arrastra meses de tensión, mientras la expectativa por una eventual venta sigue sin aterrizar en una resolución concreta por parte de la autoridad judicial.

La falta de respuesta de la jueza al anuncio realizado por la Sindicatura, sumada al aplazamiento implícito que representa la diligencia programada casi hasta finales de abril, fortalece la percepción de que el proceso aún podría extenderse más de lo esperado. En medio de ese escenario, crece la incertidumbre entre ex trabajadores y acreedores, quienes continúan pendientes de que finalmente se defina si la venta de AHMSA y MINOSA avanza o si la resolución volverá a postergarse.