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Coahuila

Fiscalía mantiene operativos nocturnos en colonias y brechas de la Carbonífera para bajar delitos

Los operativos de seguridad en Sabinas se enfocan en colonias conflictivas y zonas limítrofes.

Por Carlos Macias - 07 abril, 2026 - 12:30 p.m.
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      SABINAS, COAH.- Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, confirmó que los operativos de seguridad siguen sin pausa, sobre todo en horarios nocturnos y fines de semana. El objetivo, dijo, es atender incidencias delictivas en colonias conflictivas y mantener los indicadores a la baja.

      Garduño explicó que los recorridos se concentran en sectores con reportes recurrentes y se extienden a brechas y zonas limítrofes con Nuevo León, puntos sensibles por la movilidad de grupos delictivos. La instrucción es clara: en seguridad no se bajan los brazos y la presencia debe ser constante.

      Acciones de la autoridad

      Los operativos incluyen patrullajes, revisión de vehículos y atención a denuncias ciudadanas que llegan en tiempo real. Para el delegado, la combinación de presencia y reacción inmediata ha contenido hechos de alto impacto en Sabinas, San Juan, Múzquiz y municipios vecinos.

      El funcionario agradeció la coordinación con policías municipales y fuerzas estatales, que permiten cubrir colonias y caminos rurales en un mismo turno. Esa cobertura, añadió, desalienta delitos patrimoniales y facilita detenciones cuando hay flagrancia.

      Detalles confirmados

      Con cifras a la baja, Garduño insistió en no relajar la estrategia: los operativos continuarán cada fin de semana, con ajustes según mapas de calor y reportes vecinales. Para la Fiscalía, la paz en la Carbonífera depende de presencia, prevención y respuesta rápida, sin tregua.

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