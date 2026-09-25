Búsqueda Nacional en Vida lleva labor a San Buenaventura

Con una jornada de búsqueda en un centro de rehabilitación y una marcha de visibilización, integrantes de Búsqueda Nacional en Vida llevaron este viernes su labor a San Buenaventura, como parte del recorrido que realizan por la Región Centro de Coahuila.

María de la Luz López Castruita, representante del movimiento Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, señaló que San Buenaventura no podía quedar fuera de esta jornada, al considerar que también existen personas desaparecidas en este municipio.

"Creo que San Buenaventura no se puede quedar fuera de la visibilización, porque en todo el Estado hay desaparecidos y siento que San Buenaventura tiene desaparecidos", expresó.

La activista señaló que uno de los principales obstáculos que enfrentan es el temor de las familias para hablar sobre sus casos, por lo que hizo un llamado a quienes tienen algún familiar desaparecido a acercarse al movimiento.

"Quiero decirles que no tengan miedo, que aquí estamos nosotros", manifestó.

Durante la jornada, el grupo acudió a un centro de rehabilitación que les permitió el acceso para realizar entrevistas y recabar información que pudiera ayudar a identificar a personas buscadas por sus familias.

López Castruita explicó que, por el momento, todavía no cuentan con el número de posibles positivos detectados en San Buenaventura, debido a que el conteo y revisión de la información se realiza posteriormente, una vez concluida cada jornada.

Detalló que las personas entrevistadas aportan información sobre personas que recuerdan haber visto o conocido. Posteriormente, el grupo realiza una investigación para determinar si la coincidencia corresponde realmente a una persona buscada o si se descarta.

"Los chicos estuvieron muy participativos, según lo que ellos sabían o creían haberlos visto. A veces los confunden, pero ya cuando hacemos la investigación nos damos cuenta y lo descartamos o lo confirmamos", explicó.

La jornada de búsqueda se realizó en un centro de rehabilitación local.

La búsqueda continuará este sábado en la Región Centro, para posteriormente trasladarse el domingo a Piedras Negras, donde el colectivo permanecerá durante la siguiente semana para continuar con las investigaciones.

La representante señaló que la respuesta encontrada en la Región Centro ha sido positiva, tanto por la participación de ciudadanos como por el apoyo recibido durante su estancia.

"Estamos muy contentos, muy satisfechos de aquí de lo que es la Región Centro. La gente está muy participativa en todos los aspectos, en la comida, en el apoyo para darnos algún avance para las investigaciones", comentó.

Recordó que durante la jornada realizada por el movimiento en 2025, en municipios de la Región Laguna y Sureste, se identificaron cerca de 100 posibles positivos. Algunos fueron descartados, otros permanecen bajo investigación y en determinados casos se logró informar a familiares sobre el paradero de personas que se encontraban privadas de la libertad.

López Castruita explicó que esta labor también contempla buscar el contacto entre personas que se encuentran en centros penitenciarios y sus familiares, cuando éstos desconocen su paradero.

"Si tu familiar no sabe que aquí estás, nosotros podemos ser el enlace y avisarle a tu familia que aquí estás", señaló.

Activistas enfrentan el temor de las familias para hablar sobre desaparecidos.

La jornada en San Buenaventura concluirá con una actividad de visibilización y una pequeña marcha, como parte del llamado del colectivo para mantener presentes los nombres y casos de las personas desaparecidas en Coahuila.