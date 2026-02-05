Cuatro Ciénegas conmemora la Constitución de 1917 con acto cívico

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, en coordinación con la Junta Patriótica, llevó a cabo el acto cívico conmemorativo por la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, uno de los documentos más importantes en la vida democrática, jurídica y social del país.

La ceremonia solemne se realizó en el monumento a Don Venustiano Carranza, ubicado en la plaza principal, y contó con la presencia del alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, integrantes del Cabildo, autoridades municipales, educativas y ciudadanía en general, quienes se dieron cita para rendir homenaje a este hecho histórico que marcó el rumbo del México moderno.

El Presidente Municipal destacó que el 5 de febrero representa una fecha muy importante para la vida nacional, al recordar la promulgación de la Constitución de 1917, la cual estableció los principios de legalidad, justicia social, soberanía y derechos que hoy siguen vigentes.

"El conmemorar esta fecha no solo es recordar nuestra historia, sino refrendar el compromiso con los valores que dieron origen a nuestra nación. La Constitución es la base del Estado de derecho y de la convivencia democrática que debemos fortalecer día a día", expresó el edil.

Asimismo, Leja Vega subrayó la relevancia histórica de Cuatro Ciénegas, al ser la cuna de Venustiano Carranza, figura clave del constitucionalismo mexicano y principal impulsor de la Carta Magna de 1917.

"Carranza no solo fue un personaje histórico, sino un referente de convicción, legalidad y visión de país, valores que continúan siendo guía para las instituciones y la vida pública de México", afirmó.

Al acto cívico se sumaron alumnas y alumnos de distintas instituciones educativas, quienes participaron activamente en la ceremonia, reforzando la importancia de transmitir la historia, el civismo y el respeto a los símbolos patrios a las nuevas generaciones.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reiteró la importancia de este tipo de conmemoraciones que fortalecen la identidad histórica y el sentido de pertenencia, además de promover la participación ciudadana y el respeto a los valores constitucionales que continúan guiando el desarrollo y la vida democrática del país.