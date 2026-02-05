Castaños conmemora el 109 aniversario de la Constitución con autoridades locales

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con una ceremonia cívica, autoridades municipales de Castaños conmemoraron el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, documento fundamental que sentó las bases del México moderno y del Estado de derecho que rige al país hasta nuestros días.

Durante el acto conmemorativo, realizado la mañana de este jueves, integrantes del Cabildo, estudiantes de diversos planteles educativos y ciudadanía en general se dieron cita para recordar este hecho histórico que marcó un antes y un después en la vida democrática de la nación.

En representación de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, el Secretario del Ayuntamiento, José Manuel Sánchez Garza, destacó que el 5 de febrero representa uno de los momentos más trascendentales en la historia nacional, al recordarse la promulgación de la Constitución Mexicana, considerada el documento jurídico y político más importante del país.

Subrayó que la Carta Magna fue promulgada por el coahuilense Venustiano Carranza, un hombre de firmes convicciones que dejó una profunda huella en la historia de México, al impulsar un marco legal que garantizara derechos sociales, libertades individuales y el equilibrio entre los poderes de la nación.

Asimismo, Sánchez Garza resaltó que la Constitución de 1917 fue pionera a nivel mundial, al incorporar derechos sociales como el acceso a la educación, la justicia social y la propiedad de la tierra, principios que continúan vigentes y que han dado sustento a la democracia mexicana.

Indicó que este ordenamiento legal sigue siendo la base sobre la cual se rigen los principios y valores de la democracia, la legalidad y el Estado de derecho, elementos indispensables para la convivencia social, la gobernabilidad y el desarrollo del país.

Con este evento, autoridades municipales reiteraron la importancia de mantener vivos los valores constitucionales, fortalecer la cultura cívica y promover la participación ciudadana, como pilares para construir un Castaños más justo, responsable y comprometido con el respeto a la ley.