Frontera rinde homenaje a la Constitución con evento cívico en la escuela Melquiades Ballesteros

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Gobierno Municipal de Frontera, a cargo de la alcaldesa Sari Pérez, llevó a cabo un solemne acto cívico en la Escuela Primaria “Melquiades Ballesteros”, con el objetivo de fortalecer la cultura cívica y refrendar el respeto al Estado de Derecho.

Durante la ceremonia se rindieron honores a la Bandera Nacional y se entonó el Himno Nacional Mexicano, durante el cual, el alumno Emmanuel Itai Cortez, de segundo grado, realizó la interpretación a Lengua de Señas Mexicana, destacando el valor de la participación y la inclusión desde el ámbito educativo.

El evento contó con la presencia del director de Educación Municipal, Félix Alejandro Rodríguez Ramos; del director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González; del teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, del 105 Batallón de Infantería; así como autoridades municipales, fuerzas armadas, docentes, alumnas y alumnos de distintos planteles invitados. Asimismo, participaron las bandas de guerra del Ejército Mexicano y del CONALEP Frontera.

El discurso oficial estuvo a cargo del cronista municipal, Néstor Alfredo Jiménez Flores, quien destacó a la Constitución como el pilar del sistema jurídico nacional, garante de derechos y obligaciones, y como un legado histórico que sigue guiando la convivencia democrática, la justicia y la soberanía del país.

En su mensaje, Félix Alejandro Rodríguez subrayó que los valores constitucionales como la legalidad, el respeto, la inclusión y la responsabilidad social se aprenden y practican desde la escuela, especialmente a través de la formación cívica de niñas, niños y jóvenes, quienes representan el presente y el futuro de México.

Con este acto, Frontera refrenda su compromiso con la promoción de los valores, el respeto a las instituciones y el fortalecimiento de la identidad nacional, honrando la memoria de quienes forjaron nuestra Constitución y renovando el deber colectivo de respetarla y defenderla.