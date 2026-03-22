San Buenaventura conmemora a Benito Juárez García en acto cívico

San Buenaventura, Coah.— En el marco del 21 de marzo, el Ayuntamiento de San Buenaventura llevó a cabo un acto cívico para conmemorar el natalicio de uno de los más grandes pilares de la historia de México, Benito Juárez García, reconocido por su legado de justicia, legalidad y amor a la patria.

El evento fue encabezado por el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por integrantes del Cabildo, autoridades educativas y representantes de instituciones locales, quienes se dieron cita frente al monumento en honor al Benemérito de las Américas.

Durante la ceremonia se realizaron los honores a la bandera, así como la participación de escoltas y bandas de guerra, destacando el respeto y solemnidad del acto. Posteriormente, se dio lectura a una reseña histórica en la que se resaltó la vida, obra y pensamiento de Benito Juárez, recordando su frase emblemática: "El respeto al derecho ajeno es la paz", principio que continúa vigente en la vida democrática del país.

La ceremonia estuvo a cargo de la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, cuyos alumnos y docentes participaron activamente con intervenciones cívicas y mensajes alusivos a la importancia de la educación, la libertad y el respeto a las leyes.

En su mensaje, el alcalde agradeció la participación de las instituciones educativas, reconociendo su compromiso en la formación de valores cívicos en las nuevas generaciones. Destacó que este tipo de eventos fortalecen la identidad nacional y fomentan el respeto por la historia de México.