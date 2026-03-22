Cuatro Ciénegas celebra el natalicio de Benito Juárez con evento cívico

Cuatro Ciénegas, Coah. – El Gobierno Municipal, en coordinación con la Junta Patriótica de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, llevó a cabo un emotivo evento cívico con motivo del natalicio de Benito Juárez, una de las figuras más importantes en la historia de México.

La ceremonia reunió a autoridades municipales, integrantes del sector educativo y ciudadanía, quienes participaron en este acto conmemorativo que resalta los valores de justicia, respeto y compromiso con la nación que caracterizaron al Benemérito de las Américas. A través de honores a la bandera y mensajes alusivos a la fecha, se recordó la trascendencia de su legado en la construcción de un país más justo y con instituciones sólidas.

En relación con lo anterior, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó la relevancia de este tipo de ceremonias cívicas, al señalar que no solo honran la memoria de grandes personajes históricos, sino que también fortalecen la identidad nacional y los valores que dan rumbo al país.

"Recordar a Benito Juárez es recordar los principios que han construido a México: la legalidad, la igualdad y el respeto. Estas ceremonias nos permiten mantener viva la historia y transmitir a las nuevas generaciones el legado de quienes contribuyeron a la grandeza de nuestra nación", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega destacó que el Gobierno Municipal continuará impulsando este tipo de actividades que fomentan el sentido de pertenencia, la participación ciudadana y el orgullo por las raíces históricas del país.

Este tipo de eventos fortalecen la identidad nacional y reafirman el compromiso de las autoridades y la comunidad por preservar la memoria histórica, promoviendo valores que siguen vigentes en nuestro país.