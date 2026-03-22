Castaños conmemora el natalicio de Benito Juárez en ceremonia cívica

Castaños, Coah. - En una ceremonia cívica llena de respeto y significado histórico, autoridades municipales de Castaños, instituciones educativas y ciudadanía en general conmemoraron el natalicio de Benito Juárez, figura clave en la construcción de un México basado en la legalidad, la justicia y la igualdad.

En representación de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora asistió el secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Sánchez, acompañado por integrantes del Cabildo, funcionarios municipales, comunidad educativa y ciudadanos que fueron testigos de este importante acto.

Durante la ceremonia, el Secretario del Ayuntamiento dirigió un mensaje en el que resaltó la importancia de recordar a los personajes históricos que han marcado el rumbo de México, así como los valores que continúan vigentes en la actualidad.

Al hacer uso de la palabra, inició citando la emblemática frase del Benemérito de las Américas: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", subrayando que este principio sigue siendo la base para la convivencia armónica entre las personas y los pueblos.

"Hoy recordamos una fecha histórica que nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la igualdad y la paz. Benito Juárez fue un hombre visionario que luchó por construir un país más justo, donde los derechos de todas y todos fueran reconocidos", expresó el funcionario municipal.

El legado de Benito Juárez trascendió fronteras, al impulsar leyes y reformas que fortalecieron las instituciones, consolidaron el Estado laico y sentaron las bases de un México moderno, sirviendo incluso de referencia para otras naciones.

Las autoridades municipales agradecieron la participación de las escuelas del municipio, reconociendo el trabajo de directores y docentes en la organización del evento, así como el compromiso de los estudiantes que, a través de sus escoltas y contingentes, demostraron respeto y orgullo por las fechas cívicas. De igual forma, se reconoció a los padres de familia por ser el pilar fundamental en la formación de niñas, niños y jóvenes.

El evento concluyó con la participación de los contingentes escolares y el reconocimiento al esfuerzo conjunto de autoridades educativas y municipales por mantener vivas las tradiciones cívicas en Castaños.

La Administración Municipal 2025–2027 reiteró su compromiso de seguir promoviendo espacios cívicos que fortalezcan la identidad nacional y fomenten valores como el respeto, la responsabilidad y la participación ciudadana.