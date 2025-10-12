Atienden a mascotas en colonias

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Protección Animal de Frontera llevará su campaña de atención gratuita para mascotas en distintas colonias del municipio, iniciando en la Occidental, con el propósito de cubrir las necesidades de la población que solicita servicios médicos para sus perros y gatos.

"Es la misma campaña que manejamos en todas las colonias; si la mascota requiere atención médica, se le da sin costo alguno. Se aplican vacunas antirrábicas, baños garrapaticidas y desparasitación interna y externa", explicó Tuilzie Ibarra.

Durante la jornada pasada en la colonia Occidental, fueron atendidos más de 150 perros, por lo que se busca regresar con mayor frecuencia o incluso permanecer hasta una semana en dicho sector. Además, se dio a conocer que en colonias como Borja, Morelos y Diana Laura también se ha detectado una alta demanda, siendo en esta última donde la unidad móvil permaneció instalada por dos semanas.

Autoridades señalaron que en lo que va de la campaña se han identificado al menos 10 casos de perros domésticos con presencia de garrapatas, principalmente razas como Pitbull y Husky, situación que ha requerido visitas a domicilio para realizar fumigaciones y evitar riesgos a la salud de los habitantes.

"El clima húmedo de la temporada favorece la aparición de garrapatas, por eso estamos reforzando estas acciones preventivas en toda la ciudad", indicó.