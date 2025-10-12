Realizan prótesis de mama artesanales

Mujeres participan en el taller 'Con amor me reconstruyo'

STAFF / LA VOZ

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias al trabajo coordinado del Instituto Municipal de las Mujeres y el Voluntariado IMSS Coahuila, se llevó a cabo el taller 'Con amor me reconstruyo', en el que se realizaron prótesis de mama artesanales.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, mencionó que para el alcalde Javier Díaz González, las mujeres son prioridad y por ello se trabaja todos los días para implementar políticas públicas y acciones que mejoren su calidad de vida.

En el taller 'Con amor me reconstruyo' participaron decenas de mujeres en la elaboración, quienes al finalizar, colocaron un mensaje de aliento en cada prótesis.

'Octubre es el mes que nos invita a visibilizar y crear conciencia sobre el cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad femenina en todo el mundo', dijo.

La directora del Instituto agradeció al Voluntariado IMSS Coahuila por trabajar en coordinación en este taller para poder entregar las prótesis de mama artesanales a mujeres que han pasado por una mastectomía.

'Esto nos habla de reconstrucción, esperanza y solidaridad de quienes han pasado por este tipo de cáncer, es un regalo muy bonito para quienes están pasando por esto', refirió.

Durante el taller se destacó también la importancia de la autoexploración para detectar a tiempo el cáncer de mama y de esta manera poder recibir el tratamiento adecuado.