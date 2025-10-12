Reparan luminarias e instalan nuevas

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de brindar mayor seguridad tanto en el panteón municipal Dolores como en las calles de la colonia Occidental, el director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas Leija, informó que se llevó a cabo la instalación y rehabilitación de luminarias en distintos puntos del sector.

"Hay una cancha que se maneja como área verde afuera del camposanto, el cual fue rehabilitado el alumbrado. Ahora los jóvenes y adultos podrán utilizar el espacio sin temor. Este jueves instalaremos luminarias en un tramo para dar a la puerta principal y la otra entrada", explicó.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

El funcionario detalló que serán entre 17 y 20 lámparas las que quedarán en funcionamiento en el área, con lo que se busca prevenir incidentes y dar mayor tranquilidad a la ciudadanía que transita por la zona. Pues cerca de ahí se encuentran dos planteles de preescolar y primaria, donde los alumnos tienen que pasar para llegar a sus hogares.

Aunque el panteón mantiene restringido el acceso nocturno, con horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, la colocación de luminarias en sus alrededores representa una mejora significativa en la seguridad para vecinos y visitantes.