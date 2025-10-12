Piden ayuda para los Veracruzanos

SABINAS, COAH.- Ante los estragos provocados por las intensas lluvias e inundaciones que han afectado gravemente a Poza Rica, Veracruz, el comerciante Pablo de la Cruz Escobar, originario de esa ciudad, ha iniciado una campaña de recolección de víveres y artículos de limpieza desde su negocio local, Tacos "El Cochiloco". La iniciativa busca sumar esfuerzos a las acciones que distintas organizaciones y autoridades gubernamentales ya están realizando en la zona afectada.

Desde el pasado fin de semana, Pablo ha convocado a sus clientes, amigos y vecinos de Sabinas a participar con donaciones voluntarias de productos no perecederos, artículos de higiene personal y materiales de limpieza. El entrevistado confirmó que la recepción de ayuda en especie será recibida los días lunes 13 y martes 14 de octubre en la taquería de su propiedad, en el horario de atención de las 08:00 a las 18:00 horas.

El comerciante ha manifestado su compromiso de trasladar personalmente lo recolectado hasta Poza Rica, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue directamente a quienes más lo necesitan. "Es mi tierra, mi gente, y no puedo quedarme de brazos cruzados", expresó Pablo, visiblemente conmovido por la situación que atraviesan sus paisanos.

La campaña ha despertado el interés de otros negocios locales, algunos de los cuales han comenzado a replicar la iniciativa o colaborar con donaciones adicionales. Asimismo, se espera que en los próximos días se sumen más voluntarios para apoyar en la logística del traslado y distribución de los insumos.

Con acciones como esta, Sabinas se convierte en un ejemplo de empatía y compromiso ciudadano, demostrando que la distancia no es impedimento para tender la mano a quienes enfrentan momentos difíciles. La colecta continúa abierta en Tacos "El Cochiloco", ubicado en la calle Lamadrid en la Colonia Centro de la ciudad, confirmándose que a la primera hora del miércoles 15 de octubre, Pablo de la Cruz Escobar iniciará el viaje rumbo a Poza Rica, Veracruz para realizar la entrega de la ayuda recaudada y también, ofrecerá comida a familias damnificadas.