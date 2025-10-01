Alcaldesa de Frontera entrega mobiliario escolar en Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco del Programa Impulso Educativo de Mejora Coahuila, la alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, encabezó la entrega de mobiliario escolar en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Aviación. Con esta acción, se busca fortalecer las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, quienes ahora contarán con espacios más dignos y adecuados para su desarrollo académico.

Durante el evento se hizo entrega de 16 mesas binarias y 36 sillas binarias, mobiliario que beneficiará de manera directa a niñas y niños del plantel. La alcaldesa destacó que estas acciones representan una inversión en la educación y en el futuro de Frontera, subrayando que el esfuerzo conjunto entre Estado y Municipio rinde frutos palpables para la comunidad escolar.

En la ceremonia acompañaron a la alcaldesa el profesor Patricio Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria en Coahuila, así como el jefe de Servicios Educativos de la Región, Abraham Segundo, y el coordinador regional de Mejora Coahuila, José Cerda de la Fuente. Todos ellos coincidieron en que la educación es la mejor herramienta para transformar positivamente a la sociedad.

La presidenta municipal resaltó que su administración mantiene como prioridad atender las necesidades de las instituciones educativas, trabajando de la mano con directivos, docentes y padres de familia. "Cada escritorio, cada silla que llega a una escuela, significa confianza y motivación para que nuestros alumnos tengan un mejor porvenir", afirmó Pérez Cantú.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso con la niñez y la juventud, consolidándose como un municipio que apuesta por la calidad educativa. La entrega de mobiliario en la colonia Aviación se suma a otras gestiones que, bajo el liderazgo de la alcaldesa, buscan garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.