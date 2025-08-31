Detenido adolescente por agresión a director de Secundaria en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Maestros y familiares del profesor Héctor, director suplente de la Secundaria 8, realizaron una protesta este domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza para exigir justicia y condenar la agresión que sufrió el docente a manos de un exalumno de 15 años.

Los manifestantes denunciaron que la violencia contra los maestros ha ido en aumento en los últimos años, mientras que las autoridades educativas y los sindicatos han permanecido al margen, sin generar condiciones de seguridad en los planteles. Señalaron que, en lugar de respaldar al magisterio, se empodera a los alumnos y padres de familia.

Durante la movilización, Daniel Morales, hijo del director agredido, explicó que la protesta busca visibilizar la situación de riesgo que enfrentan los docentes en las aulas y demandar la intervención de las autoridades judiciales.

'Mi papá siempre se ha desempeñado bien en su labor, además de ser un buen ser humano y miembro activo de la iglesia católica; no merecía ser atacado y menos por la espalda', expresó.

La tarde del sábado, el adolescente señalado como agresor fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

La Fiscalía General del Estado informó que el caso será judicializado bajo el delito de lesiones calificadas. El menor fue ingresado al Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil de Saltillo (CIEAVS), donde permanecerá en espera de su primera audiencia.